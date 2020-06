Walibi Belgium

Walibi Belgium kiest voor nieuwe 4D-film

Nu de oude Walibi-mascottes definitief zijn vertrokken, moet de 4D-film met de voormalige karakters ook het veld ruimen. Om die reden presenteert Walibi Belgium dit jaar een nieuwe film in de 4D Cinema, over een sheriff en een paard die een bankrover achtervolgen.



De film duurt ongeveer vijf minuten. Het gaat om een externe productie uit 2014, gemaakt door de Britse firma Red Star 3D. De officiële titel luidt Wild West Mine Ride 3D, maar in Walibi wordt de naam Los Banditos 4D gebruikt. Het attractiepark gaat weer open op woensdag 1 juli.





De oude film in het theater, over de kangoeroe Walibi en zijn vrienden, heette Tempo Attack. Die ging in 2015 in première, als vervanger van Rokken Roll' uit 2011. Sinds dit jaar is het definitief over en uit voor de oude Walibi-figuren.



Corona

In het park zijn nagenoeg alle verwijzingen naar de oude karakters weggehaald. De beroemde oranje kangoeroe heeft een nieuw uiterlijk gekregen. Vanwege corona loopt hij dit jaar echter nog niet rond in de Walibi-parken. Hij verschijnt al wel op souvenirs.

