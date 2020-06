Efteling

Efteling onderneemt actie: pins Max & Moritz alleen te koop na reservering

De Efteling doet verzamelaars een plezier. Een pinset van de nieuwe achtbaan Max & Moritz is alleen verkrijgbaar na het plaatsen van een online reservering. Iedereen mag maximaal drie exemplaren bestellen. Zo probeert men te voorkomen dat handelaren tientallen sets mee naar huis nemen.



Dat gebeurde afgelopen najaar bij de uitbrengen van een pin ter gelegenheid van de sluiting van de Bob. Het speldje was al na drie kwartier uitverkocht. Binnen een mum van tijd werd de pin voor woekerprijzen aangeboden op Marktplaats, tot grote onvrede van veel Efteling-fans. Zij klaagden vervolgens steen en been op social media.





De nieuwe set van drie losse pins, met een oplage van 1250 stuks, kost 17,50 euro. "Echt iets voor de verzamelaars dus", laat de Efteling weten. Het plaatsen van een reservering kon vanmiddag via de officiële Efteling-website. Op dit moment zijn alle pins vergeven. De gelukkigen ontvangen binnenkort een mail.



Herdruk

Ophalen kan tussen 20 juni en 30 augustus. Vanaf 31 augustus worden de resterende sets alsnog los verkocht. De Efteling heeft ook goed nieuws voor wie in september vorig jaar naast de Bob-pin greep. Die pin wordt opnieuw uitgegeven. De herdruk is straks voor 5 euro per stuk verkrijgbaar, alleen in combinatie met minimaal één Max & Moritz-set.



Naast pins brengt de Efteling deze zomer meerdere Max & Moritz-souvenirs uit: magneten, scheetkussens, posters en T-shirts met de tekst "Wie dit leest is gek!". De dubbele familieachtbaan opent op 20 juni voor het grote publiek.





