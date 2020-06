Attractiepark Toverland

Toverland wil Halloween Nights door laten gaan ondanks coronavirus

Ondanks de coronacrisis is Toverland van plan om dit jaar gewoon Halloween te vieren. De drukbezochte Halloween Nights in het Limburgse attractiepark staan vooralsnog gewoon op de planning. Vandaag begint de zoektocht naar 150 scare actors.



"Na een aantal onzekere maanden hebben we de knoop doorgehakt", meldt entertainmentmanager Luke Verhoeven op Facebook. "We gaan 'gewoon' door met de voorbereidingen van de Halloween Nights en Halloween Days." De precieze invulling is nog niet bekendgemaakt.





Per avond zijn er zo'n 120 acteurs nodig. Omdat het aantal avonden wordt uitgebreid van acht naar veertien, worden veel rollen dit jaar gespeeld door meerdere personen. Naast een groot aantal terugkerende acteurs zoekt men dus nog 150 extra griezels. Aanmelden voor de auditie-avonden - op 18, 20 en 21 augustus - kan via toverland.com/scareactor.



Veiligheid

Er geldt een minimale leeftijd van 18 jaar. Toverland wil wel "de nodige maatregelen treffen" om de veiligheid van bezoekers en acteurs in tijden van corona te kunnen waarborgen. Wat die maatregelen precies zijn, maakt het attractiepark later bekend.



Toverland telt dit jaar voor het eerst meer horroravonden dan concurrent Walibi Holland, waar in oktober en november dertien Halloween Fright Nights op de agenda staan. Daar gaan de voorbereidingen voor het halloweenseizoen vooralsnog ook gewoon door.





