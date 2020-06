Attractiepark de Waarbeek

Dit jaar nieuwe achtbaan in Overijssels pretpark de Waarbeek

Attractiepark de Waarbeek haalt dit jaar een nieuwe achtbaan in huis. In het Overijsselse pretpark stond al de oudste stalen achtbaan van de Benelux. Daar komt binnenkort de powered coaster Gold Mine Express bij, afkomstig van de kermis. De Waarbeek huurt de attractie tot en met eind oktober.



Daarvoor wordt samengewerkt met de Apeldoornse firma Hendriks-Hinzen. Gold Mine Express komt te staan op de oude plek van de Calypso, die eind 2018 voor het laatst operationeel was. De opbouw van de kermisachtbaan begint deze week. Nederlandse kermissen gaan voorlopig niet door vanwege een landelijk verbod op evenementen.





De tijdelijke attractie staat in het teken van het Wilde Westen. "Dit is een erg mooie aanvulling op het park, mede door de thematisering", laat eigenaar Kevin Moespot weten. "Daar besteden we de laatste tijd ook veel aandacht aan in het park."



Onbeperkt eten

De Waarbeek startte het seizoen op 20 mei met een all-inclusive-formule. Bezoekers betalen voortaan één vaste prijs voor toegang en onbeperkt eten en drinken: 14,50 euro. Moespot: "Je weet van te voren wat je kwijt bent en de portemonnee hoeft niet weer getrokken te worden." Het vooraf reserveren van tickets is verplicht.





