Max of Moritz? Dit is de favoriet van Efteling-fans

Met de opening van Max & Moritz heeft de Efteling er in één klap twee rollercoasters bij. De attractie bestaat uit twee verschillende banen, maar welke van de twee is het best? Dat vroeg Looopings afgelopen week in een poll op Twitter, waar ruim zevenhonderd keer op is gestemd.



Pretparkfans blijken een overduidelijke voorkeur te hebben voor de Max-track. Van de personen die beide banen al geprobeerd hebben, stemde ruim 77 procent op de blauwe baan van Max. De groene Moritz-baan moet genoegen nemen met bijna 23 procent van de stemmen.





De officiële opening van Max & Moritz vond vanochtend plaats, maar de afgelopen weken was de attractie al geopend voor abonnementhouders. Toch heeft nog lang niet iedereen allebei de banen bereden. Van alle deelnemers kwam 63,8 procent daar nog niet aan toe. In totaal zijn er 707 stemmen uitgebracht.



Personage

Hoofdontwerper Robert-Jaap Jansen is het eens met de meerderheid. "Ik vind ze allebei leuk, maar Max heeft mijn voorkeur", vertelt hij aan Looopings. "Ik denk dat het er ook mee te maken heeft dat je het personage kiest dat je leuker vindt. Misschien dat ik vanwege mijn gezetheid toch iets meer neig naar Max."

