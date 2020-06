Efteling

Efteling werkt met man en macht aan spatschermen voor wachtrijen

Het aanpassen van wachtrijen in de Efteling blijkt een hele operatie te zijn. Maar liefst twintig medewerkers zijn al weken bezig met het bouwen en monteren van speciale spatschermen. Die zorgen ervoor dat wachtende bezoekers in zigzaggende rijen geen direct contact met elkaar kunnen hebben.



Zo hoopt de Efteling de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het attractiepark spreekt zelf over kuchschermen: houten frames met transparante pvc-folie of kunststof platen. Om ze niet te veel uit de toon te laten vallen, worden ze geschilderd in de kleur van de bestaande wachtrijhekken.





"Door het aanbrengen van dit soort kuchschermen worden zo veel mogelijk kostbare vierkante meters gebruikt, waardoor we zoveel als mogelijk gasten kunnen verwelkomen in ons park", staat in een interne memo. Het neerzetten van de schermen gebeurt vaak 's ochtends, nog vóór het attractiepark opengaat.



Weekend

"Een twintigtal medewerkers, gevormd uit vrijwel alle disciplines van het Gildehuis, is veelal al vroeg in de ochtend - ook in het weekend - in de weer om deze schermen te maken, te schilderen en te plaatsen in het park en bij hotels en resorts." Daarbij zijn onder meer 140 polycarbonaatplaten en 27.000 schroeven gebruikt. Ook was er 30 kilometer aan hout en 2,5 kilometer aan pvc-folie nodig.



De schermen staan inmiddels bij attracties als Symbolica, Droomvlucht, Fata Morgana, Carnaval Festival, Vogel Rok, De Oude Tufferbaan, de Python, De Vliegende Hollander, Joris en de Draak, Baron 1898, de Gondoletta en de Piraña. "Er zijn nog enkele locaties te gaan", besluit de Efteling.





