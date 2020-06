Kermis

Nederlandse kermisattracties welkom in Tsjechië

Voor enkele Nederlandse kermisexploitanten is het kermisseizoen niet helemaal verloren. Een handjevol attracties uit Nederland staat de komende maanden in de Tsjechische hoofdstad Praag. Daar vindt tot en met zondag 6 september een speciale kermis plaats met voornamelijk attracties van Nederlandse bodem.



Het evenement met de naam Zábavné Mestecko ging afgelopen zaterdag van start. Onder andere spookhuis Ghost Villa, spinning coaster Super Mouse, virtualreality-beleving VR 360 Oculus en zweefmolen Around the World zijn van de partij. Er staan ook verschillende Nederlandse gokkramen.





ZIE OOK: Wereldprimeur op Tilburgse kermis: 65 meter hoge thrillride



Verder is de organisatie van plan om binnenkort de gloednieuwe attractie Airborne toe te voegen, 65 meter hoge slingerende arm. De thrillride van exploitant Willy Ordelman zou eigenlijk in juli in première gaan tijdens de Tilburgse kermis, maar die gaat vanwege corona niet door.



Hygiëne

De kermis in Praag is de komende maanden dagelijks geopend. De toegang is gratis. Per attractie betalen bezoekers 50 tot 150 kroon; omgerekend 1,90 tot 5,60 euro. Er gelden strikte regels met betrekking tot hygiëne en afstand.



In Praag stond vanaf 22 februari al een grote kermis die tot half april zou duren, de zogeheten Matejská Pout. Ook daar waren veel Nederlandse exploitanten aanwezig. Door het coronavirus moest de kermis al op 10 maart gesloten en afgebroken worden. De ingelaste zomervariant wordt gezien als een kleinschalig goedmakertje.



Geprotesteerd

In Nederland gaan kermissen vooralsnog niet door tot 1 september. Afgelopen week werd er massaal geprotesteerd door de kermissector, die weer aan het werk wil. Het kabinet beloofde naar de mogelijkheden te kijken, maar er zijn nog geen concrete toezeggingen gedaan.





ZIE OOK: Kabinet doet handreiking na kermisprotest met honderden exploitanten: 'Misschien iets mogelijk'