Walibi Holland

Nieuwe simulator laat fans Walibi-achtbaan Untamed besturen

Pretparkfans kunnen vanaf vandaag vanuit hun luie stoel ervaren hoe het is om Walibi-achtbaan Untamed te bedienen. Website Ride Sims 2.0 heeft een realistische simulatie ontwikkeld die spelers de kans geeft om de 36,5 meter hoge hybrid coaster te besturen.



Ze krijgen de opdracht om zo veel mogelijk virtuele bezoekers een ritje te laten maken. Met behulp van een controlepaneel en toetsenbordcombinaties is het onder andere mogelijk om de poortjes en de beugels te sluiten, treinen in en uit te rangeren, een trein te starten en een omroep te laten horen.





Ook het betaalde voorrangssysteem Fast Lane werd in de simulatie verwerkt. Bovendien kunnen er technische storingen optreden, die weer verholpen moeten worden door monteurs. Er wordt gebruikgemaakt van Adobe Flash. Daarom werkt de simulatie niet op smartphones, maar op desktopcomputers. Vooraf registreren is verplicht.



Baron

Op de Ride Sims-website staan verschillende simulaties van bekende attracties, waaronder Baron 1898 uit de Efteling, Taron uit Phantasialand en Phantom Manor uit Disneyland Paris. Wat de Untamed-versie uniek maakt, is dat het gaat om een officiële simulatie die ontwikkeld werd in samenwerking met het pretpark.



Pretparkfan en technicus mechatronica Levi Tubex bracht beide partijen met elkaar in contact. Walibi is blij met het eindresultaat, vertelt een woordvoerder aan Looopings. "We horen regelmatig dat fans willen weten hoe het is om operator van Untamed te zijn", zegt hij. "Dankzij deze simulatie kunnen mensen dat gevoel ervaren."

