Frans pretpark opent spinning coaster met lancering en speciale effecten

Het Franse attractiepark Futuroscope heeft voor het eerst een achtbaan geopend. Bezoekers van het futuristische themapark kunnen vanaf vandaag een ritje maken in Objectif Mars, een spinning coaster met een lancering. De attractie heeft een ruimtethema.



Passagiers betreden een trainingscentrum voor astronauten, waar ze verschillende tests moeten uitvoeren om te bewijzen dat ze klaar zijn voor een missie naar Mars. De rit begint met een darkridegedeelte met speciale effecten, waaronder vuur. Daarna volgt een lancering naar buiten, met een topsnelheid van 55 kilometer per uur.





De karretjes kunnen gecontroleerd draaien. Hoogtepunt van de rit is een 'vertical drop track', waarbij de rail met trein en al naar beneden zakt. Objectif Mars werd gebouwd door fabrikant Intamin. De bouw kostte 22 miljoen euro. Vanwege het coronavirus werkt het park met een virtuele wachtrij via een app.



Compagnie des Alpes

Futuroscope ligt in de buurt van de stad Poitiers, op zo'n driehonderd kilometer van Parijs. Het park is onderdeel van Compagnie des Alpes, net als bijvoorbeeld Walibi Holland, Walibi Belgium en Parc Astérix.

