Efteling

Efteling wijzigt beleid: mondkapjes nu wel toegestaan in achtbanen

De Efteling heeft het beleid met betrekking tot het dragen van mondkapjes gewijzigd. Toen het attractiepark afgelopen maand weer openging na een maandenlange sluiting, was het gebruik van mond- en neusmaskers in de achtbanen verboden. Daar komt men nu op terug, bevestigt een woordvoerder aan Looopings.



Bezoekers mogen voortaan mondkapjes dragen in de achtbanen en alle andere attracties. Het is echter geen verplichting. De Efteling blijft ook zorgen voor anderhalve meter afstand tussen huishoudens, door karretjes en zitplaatsen leeg te houden.





ZIE OOK: Europa-Park verkoopt mondmaskers met mascottes en achtbanen



De nieuwe regel staat nu ook op de website van de Efteling. "Het gebruik van mondkapjes is toegestaan", luidt de aangepaste tekst.



Buitenlands

Veel buitenlandse pretparken stellen het dragen van mondkapjes in wachtrijen en attracties verplicht. Dat is onder andere het geval in Movie Park Germany, Phantasialand, Europa-Park en Parc Astérix.

ZIE OOK: Foto's: zo gaat Phantasialand om met de coronacrisis