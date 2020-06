Avonturenpark Hellendoorn

Avonturenpark Hellendoorn installeert automatisch telsysteem bij toiletten

Avonturenpark Hellendoorn test een nieuw systeem dat bepaalt wanneer mensen een toiletruimte mogen betreden. In coronatijd geldt voor toiletblokken een maximale capaciteit. Tot nu toe hielden medewerkers zelf in de gaten hoeveel personen tegelijk naar binnen konden.



Zij krijgen nu help van een speciaal telapparaat, een zogeheten bezettingsmeter met een zuil of een stoplicht. Op een scherm is te lezen hoeveel bezoekers naar binnen mogen. "Op dit moment vindt in Hellendoorn een pilot plaats, bij alle geopende toiletgroepen", legt de voorlichter uit.





Het systeem registreert alle in- en uitgaande gasten, zodat de capaciteit geoptimaliseerd wordt. "We zijn aan het onderzoeken of het systeem een aanvulling is op het reeds aanwezige personeel of dat het systeem uiteindelijk het personeel gedeeltelijk kan vervangen", aldus de woordvoerder.



Smakbar

Als de proef slaagt, dan worden de apparaten definitief geïnstalleerd bij alle toiletten. Bezoekers kunnen op dit moment terecht bij drie toiletgroepen, namelijk bij eetgelegenheden Bella's Smakbar, Kapitein Baba's en De Berghoeve.



Tegenover achtbaan Tornado is een nieuwe toiletruimte te vinden die op dit moment nog niet geopend is. Ook de toiletten van het glijbanenpark Aquaventura Slidepark zijn nog niet toegankelijk.









