Shows keren langzaam maar zeker terug in Europa-Park

Europa-Park voert langzaam maar zeker steeds meer shows op. Toen het Duitse attractiepark ruim twee weken geleden openging, beperkte het entertainmentaanbod zich vanwege het coronavirus tot enkele straatacts. Nu keren theatershows en bioscoopvoorstellingen één voor één terug.



Zo wordt in het Magic Cinema 4D weer de 4D-film Nachts im Park vertoond. Een paar keer per dag is daar ook de 2D-film Aufbruch nach Batavia te zien, waarin het verhaal achter de nieuwe darkride Piraten in Batavia wordt uitgelegd. Die attractie opent eind juli.





In het Nederlandse themagebied staat de kindershow Junior Club Live: Klappe und Action op het programma. Andere producties die weer door kunnen gaan, zijn marionettenshow Duo four Hands, variétéshow Crazy Italiana en goochelshow It's Magic met illusionist Peter Valance.



Schaatsshow

"Ik ben blij om te kunnen melden dat onze shows geleidelijk zullen terugkomen naar Europa-Park", meldt directeur Thomas Mack op Twitter. Enkele grote nieuwe acts, zoals Ed's Adventure Parade en schaatsshow Surpr'Ice with the Fire Tiger, ontbreken op dit moment nog.

