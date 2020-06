Wildlands Adventure Zoo Emmen

Wildlands heropent achtbaan Tweestryd, met coronamaatregelen

Bezoekers van Wildlands Adventure Zoo Emmen kunnen sinds afgelopen weekend weer een ritje maken in de familieachtbaan Tweestryd. Het Drentse dierenpark ging op 25 mei open voor publiek, maar de boomerang coaster bleef in eerste instantie dicht.



"Het kan open, maar we wachten er nog even mee omdat we rustig willen starten", zei directeur Erik van Engelen daarover. Nu durft Wildlands het wel aan om de achtbaan in gebruik te nemen, met inachtneming van de coronamaatregelen.





Zo is de wachtrij aangepast. Stippen geven aan hoeveel afstand de verschillende gezelschappen moeten houden. In de treinen blijven sommige zitplaatsen leeg. Medewerkers controleren de veiligheidsbeugels met een speciale haak. Het uitstappen gebeurt gefaseerd, per trein. Verder zorgt personeel regelmatig voor het desinfecteren van de karretjes.



Tweestryd is een dubbele achtbaan met mijnthema, waarin passagiers het doodlopende parcours zowel voor- als achteruit afleggen. De 20 meter hoge attractie werd gebouwd door de Nederlandse fabrikant Vekoma.



Naast de coaster is ook het overdekte speelparadijs Animazia nu weer toegankelijk. Boottocht Rimbula River en safaritocht Serenga Safari waren al operationeel. De 4D-simulator Artic 1 blijft nog wel even dicht. Daarvoor is nog geen openingsdatum bekend.

