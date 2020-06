Efteling

Geen crowd control bij binnenkomst Efteling: afstand ver te zoeken

De Efteling blijft hameren op het houden van anderhalve meter afstand tussen gezelschappen, maar soms is dat praktisch onmogelijk. Dat bleek vanavond toen het attractiepark om 19.00 uur openging voor abonnementhouders. Doordat honderden bezoekers het park tegelijk betraden via een smal paadje, was afstand bewaren geen optie.



De Efteling is op vrijdag- en zaterdagavonden in juni van 19.00 tot 23.00 uur exclusief geopend voor abonnees. Zij mogen niet eerder dan 19.00 uur naar binnen, omdat reguliere bezoekers het park eerst allemaal verlaten moeten hebben. Daggasten zijn tot 18.00 uur welkom.





Anderhalve meter afstand tussen huishoudens - ook in de openlucht - was de belangrijkste voorwaarde voor de Efteling om weer open te gaan in coronatijd. De regel staat vermeld op talloze informatieborden in het park. Bezoekers moeten er bovendien mee akkoord gaan bij het maken van een reservering. "Niet opvolgen kan leiden tot het afbreken van het bezoek", staat zelfs in de voorwaarden.



Kennis

Van crowd control was vanavond geen sprake. Eerder beweerde de Efteling juist de expertise in huis te hebben om bezoekersstromen goed te kunnen managen. "We weten als geen ander hoe gasten zich bewegen in ons park en hoe we groepen kunnen spreiden", zei Efteling-directeur Fons Jurgens daar afgelopen maand over. "De kennis die wij hierover hebben opgedaan in de afgelopen 68 jaar zetten we nu, meer dan ooit, in."



Een woordvoerder van de Efteling laat aan Looopings weten dat de situatie van vanavond intern geëvalueerd zal worden. "We zullen ernaar moeten kijken hoe dit in de toekomst voorkomen kan worden."

