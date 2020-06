Efteling

Efteling gaat bezoekers waarschuwen voor naderend onweer

Een nieuwe omroep waarschuwt Efteling-bezoekers voor naderend onweer in tijden van corona. Normaal gesproken rennen gasten massaal een restaurant binnen als het gaat stormen. Nu gezelschappen voortdurend anderhalve meter afstand van elkaar moeten houden, kan zo'n plotselinge toestroom voor problemen zorgen in de overdekte locaties.



Daarom gebruikt de Efteling voortaan een bandje dat in het hele park wordt afgespeeld. "Beste gasten, er is extreem weer op komst", waarschuwt een voice-over. "Zoek daarom een gebouw op om te schuilen en volg de instructies van onze medewerkers op." Daarna volgt een vertaling in het Engels, Duits en Frans.





ZIE OOK: Efteling past topattracties aan: nog meer schermen in wachtrijen



"Door de verplichte anderhalve meter afstand is het fijn als gasten op tijd op de hoogte zijn van eventueel onweer", zegt een Efteling-woordvoerder in gesprek met Looopings. Vanmiddag rond 16.30 uur was de omroep meermaals te horen.

ZIE OOK: Efteling zet bouwketen bij hoofdingang voor betere doorstroming