Grootste pretparkbeurs van Europa geannuleerd

De grootste pretparkbeurs van Europa gaat dit jaar niet door. Dat heeft de organisatie zojuist bekendgemaakt. Eigenlijk zou de IAAPA Expo Europe tussen 22 en 24 september plaatsvinden in Londen. Branchevereniging IAAPA noemt "de onzekerheid omtrent de wereldwijde coronapandemie" als reden.



"Terwijl de wereld worstelt met de ongekende impact van COVID-19, blijft de gezondheid en veiligheid van onze leden en teams de topprioriteit", zegt IAAPA-directeur Hal McEvoy in een verklaring. "Na een zorgvuldige afweging en overleg met onze leden en exposanten hebben we besloten om de IAAPA Expo Europe 2020 te schrappen."





De eerstvolgende editie staat op de planning voor september 2021, in de Spaanse stad Barcelona. "We kijken ernaar uit om onze leden in Europa weer samen te brengen wanneer de tijd daar rijp voor is", aldus McEvoy. Het is de bedoeling om de Amerikaanse evenknie van de beurs, de IAAPA Expo 2020 in Florida, in november wel door te laten gaan.



Parijs

IAAPA staat voor International Association of Amusement Parks and Attractions. De jaarlijkse beurs wordt door attractiebouwers en fabrikanten gebruikt om hun laatste nieuwigheden te presenteren aan de branche. Bovendien zijn er presentaties en persconferenties van vertegenwoordigers van pretparken en aanverwante bedrijven.



Eerder werd de beurs Euro Attractions Show (EAS) genoemd. Vorig jaar vond het evenement plaats in Parijs. Daar kwamen 15.900 bezoekers op af, verspreid over drie dagen.

