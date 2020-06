Parc Astérix

Spectaculaire nieuwe achtbaan Parc Astérix uitgesteld tot 2023

Het gaat nog jaren duren voordat Parc Astérix een sensationele nieuwe achtbaan kan openen. Fabrikant Intamin kondigde al in 2018 een 51 meter hoge rollercoaster aan met vier lanceringen, drie inversies en een topsnelheid van 107 kilometer per uur. Daarmee zou het de hoogste en snelste achtbaan van Frankrijk worden.



De opening had in 2022 plaats moeten vinden, maar vanwege het coronavirus is de investering opgeschort. Dat vertelt algemeen directeur Nicolas Kremer in een lokale krant. "We hadden een grote nieuwigheid gepland voor 2022", zegt hij. "Die wordt zeker uitgesteld tot 2023."





Parc Astérix, dat tot dezelfde parkengroep behoort als onder meer Walibi Holland en Walibi Belgium, is al maanden gesloten door de coronacrisis. Het park liep volgens Kremer tientallen miljoenen euro's mis. "We verloren 1 miljoen euro omzet in maart, 20 miljoen euro in april en 20 miljoen euro in mei. Dat kunnen we niet meer goedmaken. Het wordt een somber jaar."



Gewichtsloos

De indrukwekkende nieuwe achtbaan zit vol met bijzondere elementen, waaronder een 'backward stall' en een 'anticipation stall' op 45 meter hoogte, gevolgd door een 'beyond vertical drop' van 101 graden. Ook komt er een dynamische wissel die ervoor zorgt dat treinen halverwege de baan vooruit en achteruit gelanceerd kunnen worden. Passagiers zijn maar liefst 23 keer gewichtsloos.



De 1075 meter lange multi-launch coaster werd in het najaar van 2018 gepresenteerd tijdens een pretparkbeurs in Amerika. In eerste instantie noemde men 2021 als openingsjaar. Dat werd later bijgesteld naar 2022. Nu blijkt dus dat dat jaar ook niet gehaald kan worden. Zusterpark Walibi Belgium opent volgend jaar wél een grote nieuwe achtbaan.

