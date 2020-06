Holiday Park

Video: Duits Plopsa-park opent vernieuwde wildwaterbaan met dino's

Na een grote opknapbeurt staat de wildwaterbaan van het Duitse pretpark Holiday Park in het teken van dinosaurussen. De bestaande rapid river Donnerfluss uit 1984 werd afgelopen winter volledig vernieuwd. Tijdens een woeste vaartocht komen bezoekers langs grote rotspartijen, skeletten, een mistige grot en brullende dino's.



Voortaan heet de attractie DinoSplash. De dinosaurussen werden geleverd door de Filipijnse bedrijf Themebuilders. Ook de omgeving van de waterbaan werd aangepakt, met een opnieuw aangelegde wachtrij omringd door botanische kassen en exotische beplanting. Op de achtergrond klinkt opgewekte klassieke muziek.





Holiday Park is onderdeel van de Vlaamse Plopsa Group, net als onder andere Plopsaland De Panne in Belgiƫ. Daar kreeg een bestaande boomstambaan uit 1989 vorig jaar dezelfde behandeling. Die attractie heet nu eveneens DinoSplash.



Nieuwe attracties

Plopsa wil in totaal zo'n 25 miljoen euro investeren in Holiday Park. Volgend jaar openen meerdere nieuwe attracties rond Wickie de Viking. De werkzaamheden zijn al begonnen. Er zijn ook plannen voor de komst van een themahotel.

