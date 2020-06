Dolfinarium

Dolfinarium stopt weer met aparte ochtend- en middagopenstelling

De gewijzigde openingstijden van het Dolfinarium in Harderwijk worden weer teruggedraaid. Sinds de heropening op 27 mei werkte het Gelderse zeedierenpark met twee aparte tijdvakken van vier uur. Gasten konden kiezen tussen een ochtendbezoek van 09.00 tot 13.00 uur of een middagbezoek van 13.30 tot 17.30 uur.



Kennelijk werkte het concept in de praktijk toch niet ideaal. Vanaf zaterdag 13 juni zijn bezoekers weer een hele dag welkom, van 10.00 tot 17.00 uur. Dan gaat ook de waterpark Waterpret weer open voor publiek. Vooraf online tickets bestellen is verplicht. Er geldt een beperkte capaciteit.





Wie al tickets had gekocht voor een specifiek dagdeel, mag op de gekozen datum de hele dag naar binnen. Vaste looproutes in het park, met doorlopende voerdersessies en presentaties, blijven wel bestaan. Dolfijnenshow Oceanica in het overdekte DolfijndoMijn is gewoon te zien. Gezelschappen zitten op anderhalve meter afstand van elkaar om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.



Zomermaanden

Eerder koos pretpark Julianatoren in Apeldoorn er al voor om het werken met vaste tijdsloten te laten varen. Daar moest men in eerste instantie kiezen tussen een bezoek van 08.00 tot 12.30 uur of van 13.30 uur tot sluitingstijd. De Efteling gaat in de zomermaanden juist wel met tijdvakken werken: van 09.00 tot 18.00 uur en van 19.00 tot 23.00 uur.

