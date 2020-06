Efteling

Online eten bestellen in de Efteling nu bij negen locaties

Efteling-bezoekers die geen zin hebben om in de rij te staan voor eten, worden tijdens de coronacrisis op hun wenken bediend. Het attractiepark is versneld bezig om bij zo veel mogelijk horecapunten een digitale bestelmogelijkheid toe te voegen, via de Efteling-app.



Eind vorig jaar vond een pilot plaats bij snackrestaurant De Hongerige Machinist, naast bootjesmolen Polka Marina. Vorige maand werd een tweede locatie toegevoegd, namelijk de Smulpaap op het Anton Pieckplein. Nu wordt het systeem al bij negen eetgelegenheden gehanteerd.





De zeven andere nieuwe plekken zijn Het Seylend Fregat, Oase, 't Poffertje, In de Gelaarsde Kat, De Likkebaerd, Toko Pagode en Panorama. Op de plattegrond in de Efteling-app is in één oogopslag zichtbaar waar de online bestelmogelijkheid geactiveerd is. Daar staan ook de openingstijden per locatie.



Veilig

De Efteling zegt blij te zijn met het systeem, zeker in tijden van corona. "Gasten kunnen op deze manier veilig bestellen op voldoende afstand en ze hoeven minder in de rij te staan. Daarom hebben we deze service versneld uitgerold."





