Efteling past Symbolica aan: alle tours weer toegankelijk

Dankzij een technische aanpassing is de populaire Efteling-attractie Symbolica weer volledig operationeel. De darkride bestaat uit drie verschillende routes, maar door de coronacrisis was één daarvan in eerste instantie niet toegankelijk. Er zou niet genoeg afstand zijn tussen de verschillende karretjes.



Daarom bood de Efteling alleen nog de zogeheten Muziektour en Heldentour aan. De Schattentour was permanent afgesloten. Daar is nu verandering in gekomen. Sinds enkele dagen kan ook de Schattentour weer gebruikt worden, bevestigt een woordvoerder van het attractiepark aan Looopings.





"Er is een kleine technische aanpassing gedaan", zegt hij. Daardoor is er nu wel steeds genoeg afstand. Symbolica maakt gebruik van een transportsysteem zonder rail. De computergestuurde voertuigen, die Fantasievaarders worden genoemd, kunnen vrij door een ruimte bewegen.

