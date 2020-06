Attractiepark Toverland

Toverland verliest vierde directeur in korte tijd

Toverland moet afscheid nemen van het vierde directielid in korte tijd. De afgelopen maanden vertrokken operationeel directeur Teun Dielesen, commercieel directrice Carin van Berkel en algemeen directrice Caroline Kortooms. Vandaag wordt bekend dat ook technisch directeur Paul Oomen het Limburgse attractiepark gaat verlaten.



Oomen begon in 2001 als hoofd van de Technische Dienst. Daarna was hij als technisch projectmanager verantwoordelijk voor verschillende uitbreidingen. Sinds april 2016 is hij onderdeel van het directieteam. Hij stopt per 1 augustus. Na een dienstverband van ruim negentien jaar start Oomen zijn eigen bedrijf. Het vertrek is dan ook vrijwillig, benadrukken beide partijen.





Het nieuwe bedrijf van Oomen richt zich op het onderhoud en de verkoop van caravans en campers. "Ik wil mijn collega’s hartelijk danken voor de fijne samenwerking en het vertrouwen dat ik heb gekregen", laat hij weten. "Met ons team hebben we door de jaren heen vele topprestaties neergezet."



Vervanging

Door het vertrek bestaat de directie van Toverland straks alleen nog uit eigenaren Jean Gelissen sr. en zijn zoon Jean Gelissen jr. De functie van technisch directeur wordt niet opnieuw ingevuld, zoals er ook geen directe vervanging kwam voor de operationeel directeur en de marketingdirectrice. Algemeen directrice Kortooms kreeg in eerste instantie een andere functie, maar inmiddels heeft ze besloten om helemaal weg te gaan bij het familiebedrijf.



"Het directieteam wordt bijgestaan door de managers van de commerciële, operationele en technische afdelingen", laat een woordvoerster weten. Algemeen directeur Gelissen jr. bedankt Oomen voor zijn inzet. "We gaan Paul missen als mens en als zeer bekwame technisch directeur", zegt hij.

