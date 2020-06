Kermis

Kabinet doet handreiking na kermisprotest met honderden exploitanten: 'Misschien iets mogelijk'

Het kabinet biedt de kermisbranche weer enige hoop. Op het Malieveld in Den Haag protesteerden gisteren enkele honderden kermisexploitanten die boos zijn dat ze niet aan het werk kunnen door het verbod op evenementen, terwijl bijvoorbeeld pretparken wel open zijn. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) liet weten dat er "misschien iets mogelijk is".



"We zijn best bereid om te kijken wat eerder kan dan 1 september, maar dan moet het wel veilig", aldus De Jonge. Minister Ferdinand Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) vulde aan dat hij het "geweldig" zou vinden als kermissen in de zomer door kunnen gaan.





Mocht het kabinet de kermissen toch niet eerder laten starten, dan spant advocaat Lex de Jager volgende week een kort geding aan. Dat deed hij eerder namens de sauna's en sportscholen, die op 1 juli weer open mogen.



Draaicirkel

De protestactie verliep donderdag chaotisch, omdat er geen plek bleek te zijn voor tientallen kermiswagens. Het was de bedoeling om maximaal tien wagens op het Malieveld te zetten en de rest te parkeren bij het stadion van voetbalclub ADO Den Haag. Pendelbussen zouden de demonstranten naar het Malieveld brengen. In de praktijk konden grote vrachtwagens het parkeerterrein niet bereiken vanwege de draaicirkel.



Om te voorkomen dat te veel kermiswagens naar het Malieveld zouden rijden, werd de A12 richting Den Haag urenlang geblokkeerd door de politie. Ook de Mobiele Eenheid stond paraat. Die hoefde uiteindelijk niet in actie te komen. In overleg met Staatsbosbeheer - de eigenaar van het veld - liet de gemeente daar later toch meer wagens toe.











Forum voor Democratie

Door alle vertragingen en de tussenkomst van de politie was de opkomst volgens de organisatie minder dan verwacht. Naar schatting bereikten ruim vijfhonderd exploitanten het Malieveld. Zij werden onder meer toegesproken door Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet.



Hij noemde de kermis "een cultuur die we moeten beschermen en verdedigen". Zijn partij diende eerder deze week een motie in om de kermissen zo snel mogelijk weer op te starten. Die werd aangenomen door de Tweede Kamer, maar dat heeft nog niet tot concrete toezeggingen geleid.



Open brief

Dinsdag overhandigden zo'n vijftig kermisvrouwen al een open brief aan enkele politici. PVV-leider Geert Wilders sprak op Twitter zijn steun uit voor het protest. "Laat deze oer-Hollandse bedrijfstak niet kapotgaan!", schreef hij.











Het protest vond plaats onder het motto "anderhalve meter van de afgrond". Kermisondernemers vrezen failliet te gaan als de overheid vasthoudt aan het verbod op evenementen tot 1 september. De kermisbranche heeft naar eigen zeggen drie veiligheidsplannen klaarliggen om op een verantwoorde manier open te kunnen, met anderhalve meter afstand tussen bezoekers.



November

Hoeveel kermissen daadwerkelijk kunnen doorgaan als het verbod wordt opgeheven, blijft afwachten. In belangrijke kermissteden als Tilburg en Eindhoven zijn de kermissen in de zomermaanden al definitief geschrapt. De Brabantse gemeente Uden wil een grote kermis die in juli zou plaatsvinden verplaatsen naar november.

