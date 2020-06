Efteling

Buitenlandse pretparkfans keren zich tegen Efteling-attractie Monsieur Cannibale

De Efteling-attractie Monsieur Cannibale roept steeds meer weerstand op bij buitenlandse pretparkfans en -medewerkers. Terwijl veel Nederlanders geen kwaad zien in de kookpottenmolen uit 1988, klinkt bij bijvoorbeeld Amerikanen, Britten en Fransen een ander geluid. Zij willen dat de Efteling een omstreden figuur van een kannibaal zo snel mogelijk weghaalt.



De kannibaal is vormgegeven als een primitieve donkere man met kroeshaar, dikke lippen, oorringen, grote voortanden en een lepel door zijn neus. Dat zijn racistische stereotypen die vandaag de dag echt niet meer kunnen, oordeelt onder andere decorontwerper Maria Mondloch van Walt Disney Imagineering.





ZIE OOK: Efteling-bezoekers demonstreren bij omstreden attractie: 'Monsieur Cannibale is racisme'



"Hey Efteling, wat dachten jullie ervan om deze buitengewoon racistische attractie uit jullie park te verwijderen?", schrijft Mondloch op Twitter bij enkele foto's van de kannibaal. "Deze afbeeldingen zijn zo weerzinwekkend dat ik me ervoor schaam om ze op mijn telefoon te hebben staan. Het is ongelofelijk. Ze hebben de racistische karikaturen verwijderd uit Carnaval Festival maar dit bleef behouden?!"



Beste attractiepark

Ze krijgt opvallend veel bijval. "Mee eens", schrijft Robert Niles van de gerenommeerde Amerikaanse pretparksite Theme Park Insider. De website verkoos de Efteling in 2018 nog tot beste attractiepark ter wereld. Daar was de Efteling zo blij mee dat de onderscheiding zelfs vermeld werd op de voorkant van folders.



"Ik hou van de Efteling, maar deze attractie tart de goede smaak", reageert David Lynch. "Jezus Christus", verzucht Disney-blogger Richy Huck bij het zien van de beelden. "Wow, dat is beledigend", vindt ene Drea. "Efteling, jullie moeten dit opnieuw evalueren en wijzigingen", aldus Rob McCullough. Samuel Hurst: "Precies dit. Ik was verbijsterd toen ik erover las."



Vergeten

"Holy shit...", schrijft Megan. "Ik was dit bijna vergeten", zegt Josh Reynolds. Hij hoopt dat het huidige management snel ingrijpt. Evan: "Ik moet je gelijk geven. Dit moet zo snel mogelijk worden verwijderd." Liam Findlay vindt het opvallend dat de Efteling zo weinig prominente donkere personages heeft.



Leonard Kinsey, auteur van het boek The Dark Side of Disney, is verbaasd over Nederlanders die hun steun uitspreken voor de attractie. "Ik sta elke keer weer versteld van Nederlanders die dit verdedigen of boos op me worden omdat ik hen erop heb gewezen hoe waardeloos dit is. Overigens denk ik dat Carnaval Festival ook na de renovatie nog behoorlijk racistische elementen heeft."



Kwetsend

Een andere pretparkfan zou zijn kind naar eigen zeggen niet durven confronteren met de kannibaal. "Deze uiting is kwetsend. Mijn zoon is zwart en ik zou zijn ogen bedekken en snel weglopen als ik zoiets zou tegenkomen in een pretpark. Het is onmenselijk om te zien hoe walgelijk het is. Bedankt om dit onder de aandacht te brengen in de Verenigde Staten."



"Hoeveel jaar gaat dit nog door, Efteling?", vraagt Guillaume van pretparksite Le Parcorama zich af. "Wat maakt het voor jullie zo belangrijk om dit te behouden, wetende dat het veel mensen pijn doet? Wat is ervoor nodig om eindelijk het juiste te doen? Niet alles wat een attractiepark doet moet tot het einde der tijden onveranderd blijven. Nostalgie is geen excuses voor racisme."



Herhalen

De Efteling heeft zelf nog niet gereageerd op de berichtenstroom. Woordvoerders van het attractiepark herhalen al weken dat er geen concrete plannen zijn om de attractie aan te passen. Pas bij een grote onderhoudsbeurt wordt daar over nagedacht.



Dat gaat nog wel even duren: vanwege corona is er nu geen geld voor grote wijzigingen, vulde een voorlichter onlangs aan. Overigens is Monsieur Cannibale op dit moment gesloten voor kleinschalige technische werkzaamheden. De kannibaal blijft vooralsnog staan.

ZIE OOK: Efteling slaat terug naar Phantasialand: 'Beste pretpark ter wereld'