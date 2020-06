Familiepark Drievliet

Video: politiehonden maken ritjes in attracties Drievliet

Politiehonden zijn gisteren op een bijzondere manier getraind in pretpark Drievliet. Tijdens een oefening in het Haagse familiepark werden de dieren meegenomen in enkele attracties. Dat blijkt uit beelden die Bas Dijk op Instagram heeft gezet.



Zo maakte herdershond Kees een ritje in het spookhuis Spookmuseum. Na afloop beet hij op commando in de arm van een man met een speciaal beschermingspak. Ook is te zien hoe hond Wout een afdaling maakte in de Jungle River, een 12 meter hoge waterbaan met boomstammetjes.





Drievliet ging op maandag 1 juni weer open, nadat de seizoensstart weken uitgesteld moest worden vanwege het coronavirus. De rest van de maand is het park op doordeweeks dagen gesloten. Daardoor konden de honden woensdag in alle rust getraind worden.

