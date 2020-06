Movie Park Germany

Abonnees Slagharen kunnen weer gratis naar Movie Park Germany

Abonnementhouders van Attractiepark Slagharen mogen weer gratis een bezoek brengen aan Movie Park Germany. Het Duitse filmpark ging twee weken geleden open, maar door technische complicaties was het voor Slagharen-abonnees toen nog niet mogelijk om een bezoekdatum te reserveren.



Beide parken horen bij parkengroep Parques Reunidos, net als bijvoorbeeld Bobbejaanland in Belgiƫ. Normaal gesproken is een Goud-abonnement van Slagharen goed voor onbeperkte toegang tot de zusterparken in Belgiƫ en Duitsland. In tijden van corona moet iedereen vooraf een online reservering plaatsen.





Het reserveringssysteem van Movie Park werkt nu ook voor Slagharen- en Bobbejaanland-abonnees. Bij het selecteren van tickets kunnen ze klikken op "Ik heb een seizoenspas", gevolgd door de optie "Reserveren: abonnementen van andere parken (onze groep)". Daarna is het mogelijk om een datum naar keuze te selecteren.



Oplossing

Abonnementhouders van Movie Park Germany die een dagje naar Attractiepark Slagharen willen, moeten nog even geduld hebben. Zij kunnen op dit moment nog geen plek reserveren. Het Overijsselse pretpark werkt aan een oplossing. "De laatste puntjes worden nu op de i gezet", laat een woordvoerster weten.



Movie Park is deze maand dagelijks geopend. Slagharen blijft tot 20 juni dicht op doordeweekse dagen. In waterpark Aqua Mexicana worden momenteel alleen vakantiegasten binnengelaten. Bobbejaanland gaat pas op 1 juli open.





