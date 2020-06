Bellewaerde

Belgisch pretpark Bellewaerde stopt abonnementsverkoop

Het Belgische attractiepark Bellewaerde heeft besloten om dit jaar geen abonnementen meer te verkopen. Door de coronacrisis werkt Bellewaerde voorlopig met een lagere capaciteit. Om die reden wil men het aantal abonnementhouders binnen de perken houden.



Reeds bestelde jaarkaarten blijven geldig. Die worden automatisch verlengd met het aantal openingsdagen dat het park gesloten was binnen de geldigheidsperiode van het abonnement. Een kaart die later dit jaar afloopt, kan niet meer verlengd worden. "Er worden tot nader order geen abonnementen meer verkocht", staat op de website van Bellewaerde.





Het pretpark opent de poorten op woensdag 1 juli, met een nieuwe achtbaan. Vanaf maandag 15 juni is het mogelijk om tickets te reserveren. "Door de maximale capaciteit is het mogelijk dat jouw gewenste datum van bezoek uitverkocht is", zo wordt er gewaarschuwd.



Walibi Belgium

Bellewaerde hoort bij parkengroep Compagnie des Alpes, net als bijvoorbeeld Walibi Holland, Walibi Belgium en Parc Astérix. Walibi Belgium gaat ook op 1 juli open, Parc Astérix op 15 juni. Walibi Holland is al een tijdje geopend.



Het is niet voor het eerst dat Bellewaerde de verkoop van abonnementen stopzet. In het voorjaar van 2018 gebeurde dat ook al eens, omdat er te veel jaarkaarten verkocht waren. "Het moet wel leuk blijven", liet een medewerkster destijds weten.

