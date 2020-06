Efteling

Voor de snackliefhebbers: Mexicano na zeven jaar terug in de Efteling

De Efteling heeft goed nieuws voor snackliefhebbers. Het attractiepark verkoopt binnenkort weer Mexicano's. De iconische vleessnack verdween in 2013 uit het assortiment, tot groot verdriet van veel Efteling-fans. Bij het vernieuwde restaurant Frau Boltes Küche worden na zeven jaar afwezigheid straks weer Mexicano's geserveerd.



Dat bevestigt een Efteling-woordvoerder aan Looopings. Frau Boltes Küche is de nieuwe naam van eetgelegenheid De Steenbok uit 1987. Het restaurant werd de afgelopen maanden vernieuwd vanwege de komst van de nieuwe achtbaan Max & Moritz, de vervanger van de Bob.





Een Mexicano is een ribvormige frituursnack, bestaand uit gekruid, gemalen vlees met conserveermiddelen en smaakversterkers. Fabrikant De Vries Van Oers omschrijft de lekkernij als "puur, pittig en gemakkelijk herkenbaar door zijn unieke vorm".



Proeven

In de Efteling zijn Mexicano's voorlopig alleen verkrijgbaar bij Frau Boltes Küche. "Wellicht later nog bij andere punten, maar dat is op dit moment nog niet zeker", aldus de voorlichter. Het restaurant bij Max & Moritz opent gelijktijdig met de achtbaan, op 20 juni. Vanaf aanstaande zondag mogen abonnementhouders na sluitingstijd alvast wat gerechten komen proeven.





