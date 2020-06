Efteling

Gefrituurde kipkluifjes in vernieuwd Efteling-restaurant Frau Boltes Küche

In het vernieuwde Efteling-restaurant Frau Boltes Küche staan onder andere gefrituurde kipkluifjes op het menu. De afgelopen maanden werd het bestaande snackrestaurant De Steenbok gerenoveerd. Het nieuwe thema hangt samen met de naastgelegen familieachtbaan Max & Moritz.



Frau Bolte is de buurvrouw van de twee kwajongens uit het verhaal. De broertjes halen een streek met haar uit door kippen uit haar pan te hengelen. Kipgerechten spelen dan ook een prominente rol in het restaurant. Bezoekers kunnen een Bengel Buit bestellen, een bekertje met kipkluifjes in twee verschillende maten, met een dip naar keuze.





Er is ook een vegetarische Bengel Buit met uienringen. Verder bestaat het assortiment onder andere uit friet, frikandellen, kroketten, bamischijven en kaassoufflés. Kipnuggets zijn nu los verkrijgbaar in plaats van als onderdeel van een kindermenu. Bovendien keerde de Mexicano na zeven jaar terug in de Efteling.



McDonald's

Naast twee kassa's zijn er vier bestelzuilen met touchscreens, waar bezoekers hun bestelling kunnen plaatsen. Na het betalen krijgen ze een bonnetje met een nummer. Ze kunnen op een scherm zien wanneer de bestelling klaar is. De Efteling gebruikt dus hetzelfde systeem als bijvoorbeeld McDonald's.



De grootste veranderingen vonden achter de schermen plaats. Zo is de volledige frituurinstallatie vervangen. In Frau Boltes Küche wordt nu gasloos gekookt. Daarnaast werd de ondergrondse infrastructuur vernieuwd.



Overkapping

De aanpassingen zijn nog niet allemaal afgerond. Zo moet op het buitenterras de komende weken nog een grote overkapping verrijzen. Op dit moment heeft het restaurant geen overdekte zitgelegenheden. Vanwege de coronacrisis werden de zitplaatsen binnen vervangen door wachtvakken op anderhalve meter afstand.



Frau Boltes Küche gaat officieel op zaterdag 20 juni open, tegelijk met de nieuwe achtbaan. Tot die tijd mogen abonnementhouders het restaurant alvast uitproberen, na sluitingstijd.

















































