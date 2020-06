Holiday Park

Medewerkers van Plopsa's Holiday Park desinfecteren elk karretje

Het Duitse attractiepark Holiday Park hanteert een strikt schoonmaakprotocol in coronatijd. Medewerkers hebben de opdracht gekregen om karretjes, bootjes en gondels na elk gebruik te desinfecteren. Ze zijn daardoor voortdurend in de weer met pompjes, spuitbussen en doekjes.



Dat bleek afgelopen week bij de heropening van het pretpark, dat onderdeel is van de Plopsa Group. Sommige personeelsleden dragen zelfs jerrycans vol ontsmettingsmiddel op hun rug. Verder zijn er speciale medewerkers aangesteld die met schoonmaakapparatuur door het park lopen om oppervlaktes te poetsen, van tafels tot prullenbakken en van leuningen tot bankjes.





Ook voor bezoekers zijn op veel plekken pompjes met desinfectiemiddel beschikbaar. Afstand houden in wachtrijen gebeurt dankzij gekleurde vakken, stippen en pijlen op de grond. Die zijn ook te vinden bij de hoofdingang, bij horecagelegenheden en bij games. Sommige pleinen hebben daardoor wel wat weg van een gigantisch bordspel.



Maskers af

In zigzaggende rijen zorgde Holiday Park voor schermen met plexiglas. Mondkapjes moeten in het entreegebied overal gedragen worden. In de rest van het park zijn ze alleen verplicht in overdekte locaties en wachtrijen. Tijdens een ritje in de attracties mogen de maskers weer af.



De waterskishow in het Aquastadion gaat niet door. Bij zweefmolen Wellenflug werd elke gondel voorzien van een opvallend rood of groen symbool. De in- en uitgang van kindergebied Holiday Indoor werden verplaatst. Nu het theatertje in het overdekte gedeelte leeg blijft, wordt de tribune gebruikt als extra terras.



Twee huishoudens

Op bankjes mogen personen uit maximaal twee huishoudens plaatsnemen. In toiletruimtes werden enkele hokjes en urinoirs afgesloten. Het grote restaurant Casa Palatina is alleen geopend voor het afhalen van maaltijden. Zelfbedieningsautomaten voor koffie zijn buiten gebruik.



Inmiddels zijn drie van de zes Plopsa-parken weer geopend voor publiek: Plopsa Indoor Coevorden in Nederland, Majaland Kownaty in Polen en Holiday Park in Duitsland. De drie Belgische parken Plopsaland De Panne, Plopsa Indoor Hasselt en Plopsa Coo volgen op 1 juli.













































































































































