Walibi Holland

Video: nu ook knuffelberen in zweefmolen Walibi Holland

De knuffelberen van Walibi Holland hebben de smaak te pakken. Na een ritje in achtbaan Untamed probeerden de knuffeldieren onlangs ook de zweefmolen Super Swing uit. Dat is te zien in een nieuwe YouTube-video. Ze kregen dit keer gezelschap van luiaardknuffels.



Nadat een ludiek filmpje van de teddyberen in Untamed viral ging, was Walibi op zoek naar een vervolg. Dat werd de zweefmolen. Het pretpark is van plan om de knuffels binnenkort op meer plekken in te zetten. Kijkers worden om advies gevraagd. "Ze willen graag in nog een attractie, maar weten nog niet welke. In welke attractie moeten de beren de volgende keer?"





De vorige berenvideo op het YouTube-kanaal van Walibi werd honderdduizenden keren bekeken. Op de pagina van de Amerikaanse pretparkclub Theme Park Review was de video nog eens goed voor bijna een half miljoen kijkers. Bovendien namen media uit ruim 25 landen de beelden over. Zelfs Amerikaanse tv-zenders pakten ermee uit. Verschillende andere pretparken speelden in op de hype, zoals het Zweedse Gröna Lund.

