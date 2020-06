Disneyland Paris

Disneyland Paris annuleert hardloopevenement in september

Een belangrijk evenement in Disneyland Paris gaat niet door. De vijfde editie van een jaarlijks hardloopweekend, dat eind september 2020 plaats zou vinden, wordt geschrapt vanwege het coronavirus. Dat heeft Disney zojuist bekendgemaakt. Eerder werd een hardloopwedstrijd met een prinsessenthema in mei al uit de kalender gehaald.



"We blijven onze activiteiten waar nodig aanpassen en daarom wordt het Disneyland Paris Run Weekend uitgesteld tot de herfst van 2021", laat Disney weten. "We kijken ernaar uit jullie volgend jaar te zien voor dit geweldige evenement. Binnenkort zullen we meer details delen."





Wie een pakket had gereserveerd, kan ervoor kiezen om de volledige boeking te annuleren en het reeds betaalde bedrag terug te krijgen. Het is ook mogelijk om de reservering in stand te houden zonder de hardloopactiviteiten. In dat geval betaalt Disney alleen de kosten van het evenement terug.



Gasten kunnen daarvoor een digitaal formulier invullen. Dat moet gebeuren vóór 19 juni. Als ze tegen die tijd niets hebben laten weten, wordt hun volledige reservering automatisch geannuleerd en terugbetaald.

