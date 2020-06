Europa-Park

Europa-Park: treinen en boten weer volledig gevuld ondanks corona

In Europa-Park worden de karretjes en bootjes van achtbanen, waterbanen en andere attracties weer volledig gevuld. In eerste instantie bleven bij de meeste attracties steeds enkele rijen leeg vanwege het coronavirus. Op die manier zorgden medewerkers voor afstand tussen verschillende huishoudens.



Dat blijkt toch niet nodig, laat het Duitse pretpark weten op social media. "De treinen worden langzaam maar zeker weer volledig gebruikt, omdat de noodzakelijke en veilige afstand tussen personen gegarandeerd kan worden", luidt de uitleg op Twitter.





Bovendien gelden er meer voorzorgsmaatregelen dan alleen maar de afstandsregel, aldus Europa-Park. "De verplichting om een mond- en neusmasker te dragen in attracties is nog steeds van toepassing. Dit is een absolute vereiste bij het maken van een ritje. Veiligheid is nog altijd de absolute prioriteit."



Prioriteit

Europa-Park ging op 29 mei weer open na een lange winterslaap. Zonder mondkapje komen bezoekers het park niet in. Ook in wachtrijen en alle overdekte locaties moeten maskers gedragen worden.



Om grote mensenmassa's te voorkomen, wordt bij vier attracties gewerkt met een virtuele wachtrij. Bezoekers kunnen via de Europa-Park-app een reservering plaatsen, zodat ze niet fysiek in de rij hoeven te staan. Naast lanceerachtbaan Blue Fire Megacoaster, darkride Arthur en spinning coaster Euro-Mir wordt het VirtualLine-systeem nu ook gebruikt bij houten achtbaan Wodan. Bij overdekte achtbaan Eurosat - CanCan Coaster is de virtuele rij weer uitgeschakeld.

