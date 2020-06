Erlebnispark Tripsdrill

Coronacrisis in Duits pretpark Tripsdrill: maskers, voetstappen en jutezakken

Niet alleen de grote attractieparken hebben veel aanpassingen moeten verrichten om weer open te gaan: ook in een kneuterig Duits familieparkje als Tripsdrill is het één en ander veranderd. Zo heeft het pretpark honderden stickers in de vorm van voetstappen op de grond geplakt. Die moeten ervoor zorgen dat bezoekers genoeg afstand houden in wachtrijen.



Bij de hoofdingang zijn aparte rijen gecreëerd met behulp van dranghekken en touwen. Wat opvalt bij binnenkomst, is het grote aantal informatieborden. Bij alle attracties staan één of meerdere klapborden. Overdekte locaties zijn voorzien van extra borden die wijzen op het gebruik van mondkapjes.





ZIE OOK: Foto's: zo gaat Phantasialand om met de coronacrisis



Bezoekers moeten mond- en neusmaskers dragen in wachtrijen en gebouwen, maar níet in attracties. Daarmee hanteert Tripsdrill andere regels dan bijvoorbeeld Phantasialand, Movie Park Germany en Europa-Park.



Geen schermen

Afstand houden in wachtrijen is officieel verplicht, maar in rijen die langs elkaar lopen zijn geen schermen neergezet. In het station van houten achtbaan Mammut werden vier poortjes afgesloten. Bij sommige andere attracties, waaronder vrijevaltoren Donnerbalken en rupsmolen Schlappen-Tour, worden zitplaatsen geblokkeerd door grote jutezakken met de tekst 'Gesperrt' erop.



Op veel plekken zijn pompjes met ontsmettingsmiddel neergezet. In toiletruimtes hangen instructies voor het grondig wassen van handen. Bij bedieningsrestaurants moeten gasten hun persoonlijke gegevens achterlaten zodat er contact met hen opgenomen kan worden in het geval van een cornabesmetting.



Nieuwe achtbanen

Tripsdrill maakt zich op voor de opening van twee nieuwe achtbanen. Het park werd afgelopen winter uitgebreid met suspended thrill coaster Hals-über-Kopf en boomerang coaster Volldampf. Beide attracties moeten eind deze maand opengaan. Een exacte datum is nog niet bekendgemaakt. Er vinden al wel testritten plaats.













































































ZIE OOK: Foto's: dit zijn de coronaregels in Movie Park Germany