Disneyland Paris

AD-columniste walgt van Disneyland Paris: 'Sprookje wordt genadeloos doorgeprikt'

Disneyland Paris heeft het helemaal verpest bij Angela de Jong, de tv-columniste van het AD. Ze keek maandagavond naar een item over een vergalde Disney-trip bij tv-programma MAX Vakantieman op NPO 1. Daarin was te zien hoe Disneyland stelselmatig weigert om een moeder te helpen die haar verblijf annuleerde.



Haar zoon overleed plotseling, waardoor de vrouw niet op vakantie ging. Ze beschikte over een annuleringsverzekering, maar in een poging om haar geld terug te krijgen belandde ze in een bureaucratisch moeras. Op een laatste aangetekende brief werd zelfs helemaal niet meer gereageerd. De Jong noemt het handelen van Disneyland Paris "walgelijk".





ZIE OOK: Vrouw staat zevenenhalf uur in de wacht bij Disneyland Paris: verbinding verbroken



"U weet wel, het pretpark dat in z'n reclamefilmpjes zo graag doet geloven dat daar magische dromen uitkomen, dat zogenaamd maatschappelijk betrokken is en dat zich graag verbindt aan warme familieshows als The Voice Kids."



Geldwolf

Achter die sprookjesachtige façade gaat een kille en keiharde wereld schuil, ontdekte de columniste. "De multinatio­nal met een miljarden­om­zet is niet die olijke Mickey Mouse, maar de grote boze geldwolf zodra het op een paar honderd euro aankomt. Het tart elke vorm van menselijkheid."



Het bedrijf wilde niet reageren in het tv-programma. Na tussenkomst van juristen heeft Disney uiteindelijk tóch beloofd om met een oplossing te komen. De Jong: "Niet uit wroeging, niet omdat het erkent dat het onmenselijk heeft gereageerd en sluw gebruik heeft gemaakt van alle mazen in hun eigen reglement. Nee, omdat het bang is voor slechte publiciteit. Omdat het sprookje van Disney genadeloos wordt doorgeprikt."



Terugkijken

De aflevering van MAX Vakantieman is terug te kijken via de website van Omroep MAX. Het item over Disneyland Paris begint na 10:24 minuten.

ZIE OOK: 'Disneyland Paris bagatelliseert incident in Disney Village'