Zoologisk Have

Reuzenpanda ontsnapt in Deense dierentuin

Paniek in de dierentuin van Kopenhagen: de 6-jarige reuzenpanda Xing Er is afgelopen maandag uit zijn buitenverblijf ontsnapt. Hij beklom een metershoge metalen paal, ontweek behendig het schrikdraad en liep de vrijheid tegemoet.



Gelukkig gebeurde dat vóór openingstijd. Er waren dus geen bezoekers aanwezig in dierenpark Zoologisk Have. Na een korte wandeling werd de panda door een medewerker verdoofd en teruggebracht naar zijn onderkomen.





Het pandaverblijf in de Deense dierentuin kostte maar liefst 21,5 miljoen euro, maar is dus niet bestand tegen de nieuwsgierigheid van haar bewoners. Directeur Bengt Holst heeft beloofd dat het buitenverblijf spoedig wordt aangepast om toekomstige ontspanningen te verijdelen. Tot die tijd blijven de reuzenpanda's binnen.



Nakomelingen

Xing Er en zijn vrouwelijke soortgenoot Mao Sun verblijven sinds 2019 in de dierentuin van Kopenhagen. Ze zijn voor vijftien jaar gehuurd van China, net als Xing Ya en Wu Wen in Ouwehands Dierenpark. De hoop is dat het pandapaar voor nakomelingen zal zorgen, zoals dat begin mei ook in Ouwehands gebeurde.

