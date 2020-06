Energylandia

Hilarische video van schoonmaakploeg in Pools attractiepark: 'Who you gonna call?'

Attractiepark Energylandia in Polen bewijst dat er ook tijdens de coronacrisis nog genoeg te lachen valt. Het pretpark publiceerde vandaag een hilarische parodie op de iconische filmreeks Ghostbusters. In een nieuwe YouTube-video is te zien hoe schoonmaakmedewerkers het park op zeer grondige wijze ontsmetten.



Dankzij hun witte pakken, speciale maskers en supersonische apparaten lijken ze zo ontsnapt uit de Ghostbusters-films. Op de achtergrond klinkt dan ook de wereldberoemde titelsong van zanger Ray Parker. De video heet 'COVID Busters'. "Ons dappere team van COVID-19-jagers dwaalt elke dag door Energylandia zodat u zich altijd veilig kunt voelen", zo luidt de beschrijving.





De Polen nemen de reinigingswerkzaamheden in het park zeer serieus. Er worden zelfs tractoren en drones ingezet om attracties, tafels, stoelen en andere onderdelen te desinfecteren. Personeelsleden en bezoekers moeten mondkapjes dragen.



Gestopt

Energylandia is sinds afgelopen zaterdag weer geopend voor publiek. Eigenlijk zou het park vanwege het coronavirus voortaan alleen nog tickets op datum verkopen. Daar is men inmiddels alweer mee gestopt. "De noodzaak om entreebewijzen vooraf te bestellen laten we varen", staat op de officiële site.



"Na talloze analyses, rekening houdend met de huidige statistieken, kunnen we jullie verzekeren dat de maximumcapaciteit niet overschreden zal worden. Reserveren is niet meer nodig." Reeds bestelde tickets blijven geldig op alle openingsdagen tot en met 10 januari 2021.

