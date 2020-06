Puy du Fou

Foto's: mondkapjes voor acteurs in showpark Puy du Fou

Het Franse themapark Puy du Fou is weer open, maar de bekende spektakelshows in het park zien er door corona wel iets anders dan gewoonlijk. Een hoop acteurs in het historische pretpark dragen dit seizoen mondkapjes. Puy du Fou kwam wel op de proppen met creatieve oplossingen, zodat de gezichtsbescherming niet te veel uit de toon valt.



Zo bevatten sommige maskers afbeeldingen van neuzen en monden. Voor een verliefd Vikingkoppel kwamen er elegante witte kapjes. Een gewonde soldaat draagt een witte doek over zijn gezicht. Stoere ridders kregen simpele zwarte mondkapjes op. Ook voor algemene medewerkers zijn er speciale maskers ontwikkeld.





ZIE OOK: Bekende Efteling-muziek in nieuw avondspektakel van Frans themapark



Puy du Fou, één van de best bezochte pretparken van Frankrijk, moet het volledig hebben van live-entertainment. Mondkapjes zijn er niet voor alle acteurs: de gezichtsbescherming wordt voornamelijk gebruikt door personen met bijrollen, niet door acteurs die moeten spreken of zingen.



Verplicht

Ondanks corona gaan alle noemenswaardige shows in het park door, hetzij met een gereduceerde capaciteit. Op die manier kunnen toeschouwers genoeg afstand van elkaar houden. Men raadt bezoekers aan om overal mondkapjes te dragen. Op sommige plekken is het verplicht, zoals bij het binnengaan van een theater en in de walkthrough-attracties.

















































ZIE OOK: Parc Astérix: bij elke attractie eerst verplicht handen desinfecteren