Efteling-abonnees kunnen nu twee reserveringen tegelijk plaatsen

De Efteling komt klagende abonnementhouders tegemoet. Vanaf vandaag is het mogelijk om niet één, maar twee reserveringen tegelijk te maken. Eerder konden abonnees pas een nieuwe bezoekdatum registreren na afloop van hun dagje Efteling. Veel abonnees waren teleurgesteld dat ze niet meer spontaan naar het attractiepark konden gaan.



Daarom introduceert de Efteling nu de optie om een last minute-reservering te plaatsen, voor de dag zelf of de volgende dag. "Zo kan je iets spontaner beslissen om naar de Efteling te komen", laat men weten. "Je kunt maximaal één actieve last minute-reservering en één actieve reservering voor een later tijdstip hebben."





De Efteling raadt aan om de registratiepagina goed in de gaten te houden. "De beschikbaarheid van de tijdsloten verandert regelmatig." Op dit moment is het mogelijk om een datum te reserveren tot en met 30 augustus. Er zijn voor de zomermaanden twee mogelijkheden: een bezoek overdag van 09.00 tot 18.00 uur of 's avonds van 19.00 tot 23.00 uur.



Bijbetalen

Voor avondtickets zijn niet-abonnees 25 euro kwijt. Dagkaarten kosten deze zomer 45 euro per persoon. Verblijfsgasten mogen in principe alleen overdag naar binnen. Als ze 's avonds ook langs willen komen, zullen ze per avond 25 euro moeten bijbetalen.

