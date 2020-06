Disneyland Paris

Luchtbeelden: nieuwe attracties Disneyland Paris in aanbouw

Wat is er de afgelopen maanden gebeurd in Disneyland Paris? Nieuwe luchtbeelden tonen de huidige status van de werkzaamheden in het Walt Disney Studios Park. Daar wordt gebouwd aan twee nieuwe themagebieden: één rond de Marvel-superhelden en één rond animatiefilm Frozen.



Aangezien de Disney-parken gesloten zijn vanwege het coronavirus, verschijnen er nauwelijks updates meer over de vorderingen. Dankzij een video van Instagram-gebruiker Papa Geek En Debardeur kunnen we nu toch een kijkje nemen op de bouwplaatsen. Hij vloog onlangs over het resort heen, gewapend met een camera.





ZIE OOK: Bouw van nieuwe attractie Disneyland Paris ligt stil



Het Marvel-gebied, dat Avengers Campus gaat heten, omvat een interactieve Spider-Man-darkride, een Iron Man-achtbaan, een Ant-Man-restaurant en een meet-and-greet-locatie. De opening zou in 2021 plaats moeten vinden. Of de coronacrisis voor uitstel gaat zorgen, is nog niet bekend. In maart werden de werkzaamheden tijdelijk stilgelegd. Inmiddels mag er weer gebouwd worden.



Bootjes

In het Frozen-gedeelte, vormgegeven als een havendorpje met een kasteel, wanen bezoekers zich straks in het fictieve koninkrijk Arendelle. Bouwtekeningen verraden dat er één grote Frozen-attractie gebouwd zal worden: een darkride met bootjes. Voor het nog naamloze gebied is officieel geen openingsjaar bekendgemaakt. Men ging eerder uit van 2023 of 2024.





















ZIE OOK: Bouwplannen van nieuw Frozen-gebied Disneyland Paris opgedoken