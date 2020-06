Efteling

Efteling-bezoekers kunnen souvenirs bestellen via app

Een aandenken kopen in de Efteling kan vanaf vandaag ook buiten de souvenirwinkels. Het attractiepark laat bezoekers souvenirs bestellen en afrekenen via de officiële Efteling-app. Op dit moment zijn er 34 verschillende Efteling-artikelen verkrijgbaar.



Op die manier hoopt de Efteling de winkels in het park te ontlasten. Daar mogen vanwege het coronavirus nu veel minder personen tegelijk naar binnen, met lange rijen tot gevolg.





ZIE OOK: Video: zo werkt digitaal eten bestellen in de Efteling



Wie in de Efteling-app op 'Bestel online' drukt, wordt doorverwezen naar de webpagina shoppen.efteling.com. Het is ook mogelijk om bij de winkels Efteldingen, In den Ouden Marskramer en Jokies Wereld een QR-code te scannen.



Afhalen

Het online assortiment bestaat onder meer uit knuffels, spelletjes, puzzels en servies. De gekochte souvenirs zijn later af te halen bij de uitgiftebalie bij de wandelwagenverhuur, tegenover Efteldingen.



Betalen met een cadeaukaart of met het tegoed op een abonnementspas is op de bestelsite niet mogelijk. Ook wordt er geen abonnementskorting gegeven. Wie Efteling-souvenirs thuis wil laten bezorgen, kan alleen nog terecht bij webshops als bol.com en Wehkamp.





ZIE OOK: Efteling start webshop in samenwerking met Wehkamp