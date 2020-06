Nieuws

Zweedse pretparken in onzekerheid: wanneer kunnen we open?

Terwijl de meeste Europese pretparken langzaam uit hun coronaslaap ontwaken, blijft de situatie in Zweden erg onduidelijk. Attractieparken Liseberg, Skara Sommarland en Gröna Lund hebben geen idee of en wanneer ze deze zomer weer gasten mogen ontvangen.



Dat is opmerkelijk omdat de Zweedse coronamaatregelen minder streng waren dan in veel andere landen. Zo bleven vergunningsplichtige bijeenkomsten tot vijftig personen gewoon toegestaan.





Daar zit echter direct het probleem voor de pretparken. Omdat zij volgens de wet ook vergunningsplichtig zijn, mogen ze nog steeds slechts vijftig bezoekers tegelijk ontvangen. Dat maakt het volstrekt onrendabel om open te gaan.



Bizar

Dierenparken zijn in Zweden dan weer niet vergunningsplichtig. Dat leidt tot bizarre situaties. Zo wordt Kolmården gezien als dierentuin, terwijl daar ook de spectaculaire houten achtbaan Wildfire staat. Die is net als de rest van het park gewoon geopend, al mogen er steeds maximaal vijftig personen in het gebied rond de attractie aanwezig zijn.



Liseberg, Skara Sommarland en Gröna Lund luiden daarom de noodklok. Ze hebben veel maatregelen genomen om bezoekers een veilig dagje vertier te kunnen bieden, maar de politiek wil geen uitzonderingen maken op de regels. De drie parken eisen nu dat de regering haar verantwoordelijkheid neemt en opheldering geeft over het opmerkelijke beleid.

