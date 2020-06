Efteling

Efteling knapt attracties op na tips van fans

De Efteling heeft de afgelopen tijd verschillende attracties opgeknapt naar aanleiding van tips van fans. In april werd aan Efteling-liefhebbers gevraagd welke onderdelen van het park wel wat aandacht konden gebruiken tijdens de coronasluiting. Vandaag maakt het attractiepark bekend wat er met die input gebeurd is.



"Veel van jullie suggesties gingen over de effecten in verschillende attracties", laat de Efteling weten. "Vooral bewegende figuren die plots stilstaan werden vaak aangehaald als verbeterpunt." Voor twee attracties was er extra aandacht. "Hoewel dit technisch gezien vaak lastige problemen zijn om op te lossen, hebben we de figuren in Fata Morgana en in Carnaval Festival allemaal nagelopen om te zorgen dat ze weer naar behoren werken."





Daarnaast werd Droomvlucht "van voor tot achter afgestoft, ook de veel door jullie genoemde wachtrij". Verder zijn er verbeteringen doorgevoerd bij houten achtbaan Joris en de Draak. "Jullie gaven aan je te storen aan de teksten die in de wachtrij op het hout zijn geschreven of gekrast. We hebben ons best gedaan om deze allemaal weg te halen."



Draak

Ook de bekleding van de treinen is vernieuwd. En er kwamen meer tips binnen over de rollercoaster. Dat de grote draak naast de attractie al geruime tijd stilstaat én begint af te bladderen, is voor veel fans een doorn in het oog. "Wij hadden net zo graag als jullie gezien dat de draak een likje verf had gekregen. Helaas zijn zelfs hiervoor de kosten dusdanig hoog dat we in deze financieel lastige tijd andere keuzes moeten maken."



Tot slot geeft de Efteling aan dat er op allerlei plekken "grondig schoongemaakt" is. "Op jullie verzoek zijn bij verschillende toiletten de kitranden vervangen, is er geschilderd en zijn de tegels opnieuw gevoegd. Verder zijn alle banken en lantaarnpalen in het park schoongemaakt."



Sprookjesfiguren

Het park was vanwege het coronavirus ruim twee maanden dicht. Waar de Efteling geen tijd voor heeft gehad, is het opknappen van verschillende Sprookjesbos-bewoners. Afgelopen weekend kwamen pijnlijke foto's naar buiten van achterstallig onderhoud bij enkele iconische sprookjesfiguren.





