Disneyland Paris

Interne documenten op straat: dit wilde Disneyland Paris bouwen in 1996

Disneyland Paris heeft in de jaren negentig plannen gehad voor de bouw van een groot aantal indrukwekkende nieuwe attracties. Dat blijkt uit interne documenten uit 1996, die deze week plotseling op Twitter verschenen. Destijds werd overwogen om het Disneyland Park op verschillende plekken uit te breiden.



In notulen van een vergadering over het masterplan, daterend van 11 juni 1996, wordt gesproken over de mogelijke komst van rides met namen als Journey to the Center of the Earth, 20,000 Leagues Under the Sea, Indiana Jones and the Temple of the Forbidden Eye, Geyser Drop, Splash Mountain, Lost World of Dinosaurs en The Animation Hall of Fame.





Sommige termen komen bekend voor omdat ze al in andere Disney-parken te vinden zijn. Zo is Journey to the Center of the Earth een bestaande darkride in het Japanse park Tokyo DisneySea. Darkride Indiana Jones and the Temple of the Forbidden Eye staat al in Tokyo DisneySea en in Disneyland in Californië.



Tower of Terror

Waterbaan Splash Mountain komt voor in Disneyland in Californië, Magic Kingdom in Florida en Tokyo Disneyland. Geyser Drop - een variant op de huidige The Twilight Zone Tower of Terror - had een vrijevaltoren moeten worden in cowboygebied Frontierland.



In 1996 was het doel om in 1998 uit te breiden met een groot theater, later gevolgd door een grote nieuwe attractie. In de documenten worden per optie de voor- en nadelen genoemd. Zo vreesde men dat Indiana Jones niet populair genoeg was in Europa om een volledige attractie te dragen. Hetzelfde geldt voor Splash Mountain, gebaseerd op de omstreden Disney-film Song of the South uit 1946. Pocahontas wordt genoemd als een alternatief thema voor de boomstamattractie.



Manager

De fascinerende notulen werden gepubliceerd door Jeffrey Hawkins, manager bij het Amerikaanse Walt Disney World. Tussen 1991 en 1997 was hij attractiemanager bij Disneyland Paris. "Dit is een goed voorbeeld van hoe Walt Disney Imagineering en het management van de parken samenwerken om te bepalen wat het volgende project wordt", aldus Hawkins.



Van de plannen is uiteindelijk weinig terechtgekomen: geen van de genoemde opties kwam daadwerkelijk van de grond. De laatste grote nieuwe attractie in het Disneyland Park was de interactieve darkride Buzz Lightyear Laser Blast uit 2006. Verder is vooral geïnvesteerd in het aangrenzende Walt Disney Studios Park, dat opende in 2002.





