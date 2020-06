Efteling

Charme-offensief Efteling: abonnees mogen nóg een keer in Max & Moritz

De Efteling paait abonnementhouders. Eerder werd al bekend dat abonnees de nieuwe achtbaan Max & Moritz nog vóór de officiële opening mogen uitproberen. Eigenlijk zou elke abonnementhouder tussen 4 en 19 juni één keer langs mogen komen. Vanavond wordt duidelijk dat iedereen een extra kans krijgt.



"Heb jij al een ritje gemaakt in de nieuwe familieachtbaan Max & Moritz, maar wil je heel graag nog een keer voordat de attractie officieel opent?", staat in een mail die werd verstuurd aan abonnementhouders. "Je kunt je nu nogmaals inschrijven! Uiteraard ook als je nog niet bent geweest."





Max & Moritz gaat op zaterdag 20 juni open voor het grote publiek. De 'sneak previews' voor abonnees vinden tot en met 19 juni plaats, steeds vóór openingstijd (08.00 tot 10.00 uur) en na sluitingstijd (19.00 tot 21.00 uur). Vooraf aanmelden is verplicht.



Vrijdag en zaterdag

Alleen op vrijdag- en zaterdagavonden zijn er geen aparte openstellingen voor Max & Moritz. Dan is de hele Efteling - inclusief de nieuwe achtbaan - namelijk speciaal voor abonnementhouders geopend, van 19.00 tot 23.00 uur. Abonnees moeten zich hiervoor apart registreren.



Voor abonnementhouders die kiezen voor een avondritje in Max & Moritz in de periode van zondag 14 tot en met donderdag 18 juni, heeft de Efteling een extra verrassing in petto. Op die dagen zal namelijk ook het vernieuwde restaurant Frau Boltes Küche geopend zijn.

