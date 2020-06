Efteling

Unieke kans: stel je vragen aan de hoofdontwerper van de Efteling

Altijd al iets willen vragen aan de hoofdontwerper van de Efteling? Efteling-ontwerper Sander de Bruijn, bekend van attracties als Raveleijn, Baron 1898 en Symbolica, is binnenkort te gast in een aflevering van de Looopings Podcast. Daarin gaat hij vragen van Looopings-lezers beantwoorden.



De Bruijn begon zijn Efteling-carrière in 1997 als vakantiemedewerker bij een restaurant. Sinds 2005 is hij ontwerper voor het sprookjespark. Tegenwoordig mag hij zich teamleider van de afdeling Design noemen.





De afgelopen jaren was De Bruijn onder andere verantwoordelijk voor het decor van paardenshow Raveleijn, pannenkoekenrestaurant Polles Keuken, de renovatie van Het Witte Paard, achtbaan Baron 1898 en het sprookje De Zes Zwanen. Bij de ontwikkeling van darkride Symbolica kreeg De Bruijn de leiding over het ontwerpproces. Hij ontwierp ook twee belangrijke scènes: het Observatorium en het Botanicum.



Wie een prangende vraag heeft aan de ontwerper, krijgt nu de kans om die te stellen. Dat kan door een Facebook-reactie achter te laten onder dit bericht óf door een mail te sturen aan [email protected] Het insturen van vragen kan tot en met 19 juni. Wil je dat je naam niet wordt genoemd in de podcast, geef dit dan zelf aan.



De Looopings Podcast is gratis te beluisteren via looopings.nl/podcast en via de verschillende podcast-apps, waaronder Spotify. Er verschijnt maandelijks een nieuwe aflevering.

