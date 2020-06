Kermis

Kermisexploitanten zijn woest: donderdag demonstratie in Den Haag

Kermisexploitanten zijn het meer dan zat. Nu de coronamaatregelen voor veel sectoren worden versoepeld, willen ook zij weer aan de slag. Daarom reizen ze donderdag naar Den Haag om te demonstreren. De exploitanten zullen een kermis neerzetten op het Malieveld.



Het verbod op evenementen geldt officieel tot 1 september, maar de overheid heeft al laten weten dat grote bijeenkomsten pas weer mogelijk zijn als er een vaccin is tegen het coronavirus. Dat is voor de kermisbranche onacceptabel. Ondernemers lopen elke maand naar schatting 20 tot 25 miljoen euro mis. 60 procent van hen dreigt op korte termijn in geldnood te komen.





"Dit kan niet langer", vertelt de Haagse kermisbaas Jan Vermolen aan Omroep West. "De onrust en de paniek onder kermisexploitanten is zeer groot. Zo komt er een einde aan het 1200 jaar bestaan van de kermis. Het is een catastrofe."



Pretparken

Met de demonstratie op het Malieveld willen de exploitanten aandacht vragen voor hun situatie. Ze krijgen maar zeer beperkt financiële hulp van de overheid en zijn bovendien van mening dat kermisvieren ook tijdens de coronacrisis op een veilige manier kan. Het is voor veel van hen moeilijk te verteren dat pretparken wel open mogen, maar kermissen niet.



"Terwijl wij net als een pretpark kunnen draaien, rekening houdend met de anderhalve meter", zegt kermisexploitant Frank Vale tegen Omroep Brabant. "Bovendien zijn er veel kleine kermissen, waar minder bezoekers komen dan dagelijks bij IKEA."



Protocol

Om de overheid te overtuigen, dienen de Nederlandse Kermisbond en kermisbond Bovak deze week een protocol in waarin staat hoe een veilige kermis eruitziet. Exploitanten willen bijvoorbeeld werken met een maximaal aantal bezoekers zodat iedereen afstand van elkaar kan houden. Daarnaast dragen medewerkers een mondkapje en moeten er vaste looproutes komen.



Een eerder gesprek met staatsecretaris Mona Keijzer leverde niets op. Vanmiddag gaven zo'n vijftig kermisvrouwen in Den Haag al een voorproefje op de demonstratie van aanstaande donderdag. Ze overhandigden een open brief aan de Tweede Kamerleden Wybren van Haga en Theo Hiddema.





