Efteling

Efteling-app toont nu ook hoe druk het is bij toiletten

De Efteling publiceert tegenwoordig niet alleen de actuele wachttijden bij de attracties: in de officiële Efteling-app staat nu ook hoe druk het is bij de toiletten. Vanwege het coronavirus mag in toiletruimtes slechts één gezelschap tegelijk naar binnen. En voordat een volgende groep naar binnen kan, moeten de toiletten eerst ontsmet worden. De nieuwe werkwijze kan zorgen voor lange rijen.



In de gratis app zien bezoekers voortaan waar de rijen voor de toiletten het kortst zijn. Er worden drie verschillende classificaties gebruikt: 'Rustig', 'Normaal' en 'Druk'. Die staan eveneens op de digitale plattegrond. Efteling-medewerkers op locatie houden bij hoelang de rijen zijn.





ZIE OOK: Efteling pakt toiletprobleem aan: extra toiletwagens



Naast de reguliere toiletgroepen worden ook de meeste tijdelijke toiletblokken vermeld in de app. In verband met de drukte heeft de Efteling een groot aantal toiletwagens ingehuurd. Die staan op de parkeerplaats, op het Dwarrelplein bij de entree, tussen het Spookslot en Max & Moritz, naast de Python en op de Speelweide.





ZIE OOK: Efteling zet bouwketen bij hoofdingang voor betere doorstroming