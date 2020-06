Plopsaland De Panne

Samson legt coronaregels Plopsaland uit: 'Volg de smerige borden'

Plopsaland De Panne mag vanaf woensdag 1 juli weer bezoekers verwelkomen. In een nieuwe video doet Studio 100-mascotte Samson een poging om de nieuwe coronaregels in het attractiepark uit te leggen. De pratende hond vertelt op geheel eigen wijze wat bezoekers straks kunnen verwachten van een dagje "Plopsafstand".



Zo geeft hij iedereen de opdracht om vanwege "het lambadacircus" aan "bokaal vistankding" te doen. Bezoekers moeten daarvoor de "smerige borden" volgen. Betalen kan het best "met de staart". "En kijk en luister heel goed naar de actiestekker." Gelukkig is Samsons nieuwe baasje Marie aanwezig om het gebrabbel van de beroemde hond te vertalen.





Marie Verhulst werd eind vorig jaar gepresenteerd als het nieuwe baasje van Samson. Zij nam na dertig jaar de taak over van haar vader, Studio 100-baas Gert Verhulst. Eigenlijk zou het kersverse duo komende zomer optreden in het Proximus Theater van Plopsaland, maar dat gaat vanwege het coronavirus niet door.



Nederland

Naast Plopsaland De Panne gaan ook de twee andere Plopsa-parken in België weer open op 1 juli: Plopsa Coo en Plopsa Indoor Hasselt. Verder opent die dag waterpark Plopsaqua De Panne. Plopsa Indoor Coevorden in Nederland is alweer toegankelijk.

