Efteling

Efteling sluit Monsieur Cannibale voor onderhoud, maar kannibaal blijft staan

De Efteling heeft de omstreden attractie Monsieur Cannibale op een opvallend moment gesloten. De kookpottenmolen ligt al jaren onder vuur omdat een figuur van een zwarte kannibaal racistisch zou zijn. Afgelopen week laaide de discussie weer op. Nu is de attractie plotseling dicht voor werkzaamheden.



De timing van het onderhoud is echter puur toeval, laat een Efteling-woordvoerder aan Looopings weten. Volgens hem was de opknapbeurt al veel eerder ingepland. De controversiële kannibaal blijft voorlopig dan ook gewoon staan. "We gaan nu niets aanpassen bij Monsieur Cannibale", aldus de voorlichter.





"Dit is geen groot onderhoud, het gaat om eenvoudige technische werkzaamheden", vult hij aan. Monsieur Cannibale is naar verwachting buiten gebruik tot en met vrijdag 19 juni. Bovendien is de Efteling niet van plan om de komende tijd grote wijzigingen door te voeren bij attracties. De financiële situatie laat dat niet toe.



Omzet verloren

"De focus ligt nu op de continuïteit van de Efteling." Door de coronacrisis heeft het attractiepark dit voorjaar tientallen miljoenen euro's aan omzet verloren. Ook nu komt er veel minder geld binnen dan gewoonlijk, vanwege de beperkte capaciteit en tal van extra maatregelen.



Eerder deze maand werd Monsieur Cannibale op Twitter een "onzinnige, racistische attractie" genoemd door cultuur- en mediawetenschapper Dan Hassler-Forest. Afgelopen weekend poseerden twee activisten van de Partij voor de Dieren met protestbordjes naast de molen.



Jaren

De Efteling houdt ondertussen voet bij stuk. "Pas bij groot onderhoud bepalen we of we iets willen veranderen op het gebied van de esthetische vorm", luidt steeds de boodschap. Dat kan nog jaren duren.

